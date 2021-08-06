Правозащитники посетили Жениша Молдокматова в ИВС ГУВД Бишкека

У лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова наблюдаются общая слабость и потеря веса. Об этом сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

По его данным, представители центра посетили ИВС ГУВД Бишкека, где содержится политик.

Проведен покамерный обход, и проверены условия содержания 44 человек, из которых шесть женщин и один несовершеннолетний. С некоторыми задержанными проведены беседы. Состоялась также встреча с Женишем Молдокматовым, обвиняемым в организации массовых беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября 2020 года.

«Ранее Молдокматов объявлял голодовку. При беседе он сообщил, что в связи с рекомендациями врачей и просьбами родных, коллег и общественности начал принимать пищу. Визуальный осмотр показал, что у задержанного наблюдаются общая слабость и потеря веса», — заключили в ведомстве.

Отметим, Жениш Молдокматов не признает свою вину и 27 июля сказал, что в знак протеста объявил голодовку. 5 августа прекратил ее. Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 «Организация массовых беспорядков» УК КР.