Глава АБР в Кыргызстане о космополитичном Бишкеке и схожести КР и Таиланда

В марте 2021 года страновым директором Азиатского банка развития в Кыргызстане стала Канокпан Лао-Арайа. В интервью 24.kg она рассказала о том, почему успела влюбиться в страну и чего будет не хватать, когда уедет из Кыргызстана.

«Должно быть, это судьба», — говорит Канокпан Лао-Арайа, когда ее спрашиваешь о том, как она оказалась в Кыргызстане.

Руководство АБР рекомендовало принять назначение в КР после работы главой постпредства банка в Бутане. И она согласилась.

«Я знала, что мне суждено работать в Центральной Азии после работы во всех других субрегионах АБР: Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. На протяжении всей моей 20-летней карьеры в АБР я занимала новые должности каждые 3-4 года. Я обычно ищу новые возможности, которые представляют собой нерешенные вопросы. Я всегда оказываюсь в незнакомых сферах, как с точки зрения географии, так и с точки зрения рабочей дисциплины», — признается Канокпан Лао-Арайа.

Новый опыт волнует меня, потому что он позволяет мне узнать, оценить и внести свой вклад в каждой новой принимающей стране и для ее народа. Канокпан Лао-Арайа

— Что вы знали о Кыргызстане до приезда сюда?

— Я очень мало знала о республике. Мои коллеги, работавшие здесь, рассказывали, что Кыргызстан — очень красивая страна, а люди очень дружелюбные.

— Оправдались ли ожидания и опасения?

— Страна на самом деле красивее, чем я себе представляла. Заснеженные горы видны почти отовсюду в Бишкеке. Город чистый и хорошо организованный, а многие зеленые общественные пространства украшены красивыми скульптурами для всеобщего обозрения.

Меня восхищает утонченность кыргызской культуры и изысканное эстетическое чувство ее жителей через искусство, музыку и еду страны. Канокпан Лао-Арайа

— Каким было первое впечатление о Кыргызстане и Бишкеке?

— Как уже упоминалось, АБР классифицирует Кыргызстан как страну группы «А» — группы наименее развитых стран-членов. Но я обнаружила, что базовая инфраструктура, особенно в Бишкеке, вполне адекватна. Город хорошо спланирован и очень удобен для жизни, за исключением плохого качества воздуха в зимний период.

Бишкек также довольно космополитичен, в супермаркетах и магазинах имеются международные товары, особенно продукты питания. Канокпан Лао-Арайа

Здесь есть достаточно хороший выбор ресторанов интернациональной кухни, включая корейские, китайские, японские и тайские. На меня произвел большое впечатление выбор продуктов питания и готовых обедов в супермаркетах. В Бишкеке можно найти много здоровой и разнообразной пищи, например различные виды злаков/углеводов: рис, хлеб, картофель, кускус, ячмень, макаронные изделия, лапша и даже киноа.

— Что вас впечатлило больше всего при знакомстве с местным населением?

— Меня очень впечатлили таланты, представленные в национальном художественном музее, и исполнительское искусство в национальном театре. Кыргызстанцы открыты для международного и современного образа жизни, и они очень гордятся и сохраняют свою национальную самобытность и наследие. Я вижу мужчин всех возрастов, включая подростков, в характерных головных уборах ак-калпак. Некоторые женщины ходят в красиво расшитых платьях, а другие носят современные и модные наряды.

Когда я была в Бутане, я почти каждый день носила национальную одежду, как и все местные жители. Канокпан Лао-Арайа

Здесь я надеваю кыргызскую национальную одежду по особому случаю, как и люди в вашей стране. Я также вижу, что люди очень дружелюбны и терпимы к тем, кто не говорит на местных языках. Когда я самостоятельно хожу на рынок, мне удается общаться с людьми и говорить простые вещи, используя жесты и приложение для перевода на смартфоне.

— Я нахожу, что дети особенно очаровательны и дружелюбны. Однажды в будний день я увидела двух маленьких детей, когда шла на обед рядом с моим офисом на проспекте Эркиндик. Это были брат и сестра в возрасте примерно пяти и трех лет. Им было все равно, что я не понимаю, что они говорят, они продолжали разговаривать со мной. Старшая сестра была очень словоохотливой. Она продолжала говорить и не удивлялась, когда я не отвечала ей по-русски. Дети говорили со мной по-русски, а я отвечала по-английски, жестикулируя руками. Это был обычный разговор, эти дети просто хотели поговорить со мной.

Мне действительно нужно быстро выучить русский и кыргызский языки, чтобы иметь возможность общаться с людьми и вести простой разговор. Канокпан Лао-Арайа

— Насколько отличается образ жизни здесь, в Кыргызстане, от того, что общепринято у вас на родине?

— Я считаю, что образ жизни в Кыргызстане не сильно отличается от того, к которому я привыкла у себя на родине и везде, где я жила в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я не могу назвать ни одного существенного отличия, с которым бы я здесь сталкивалась. У людей нет сиесты (сон после обеда), они не засиживаются допоздна. Люди очень вежливы и пунктуальны на встречах и совещаниях, что может немного отличаться от некоторых тропических стран, которые более неспешны. Часы работы и перерыва в Бишкеке такие же, как в моей родной стране и в большинстве мест, где я жила. Я сразу же приспособилась к жизни в Бишкеке. Я очень легко передвигаюсь по городу и чувствую себя комфортно, получая доступ к предметам первой необходимости, товарам и услугам.

— Любовь к еде. Тайцы — любители вкусно поесть. Мы любим хорошую еду и готовы отправиться далеко в поисках хорошей еды. Кыргызстанцы любят еду и любят кормить гостей вкусной едой, как и тайцы. Мой родной город расположен в долине, окруженной горами. Так что в этом есть некоторое сходство. Мы очень привязаны к своей земле, поскольку пахотных земель не так много.

— Вы уже пробовали национальную кухню?

Да, конечно. Особенно мне нравятся шашлык, манты и лагман. Мне очень нравятся местные фрукты, овощи, орехи и сухофрукты. Я люблю местные фисташки, курагу и изюм.

Мне не понравилась на завтрак густая сладкая рисовая каша. Я привыкла есть вареный рис или солоноватую рисовую похлебку со специями. Канокпан Лао-Арайа

Я не уверена, что мне придется по душе идея есть конину, хотя вкус мяса мне может понравиться, поскольку я люблю мясо дичи, включая оленину и баранину. И я почти уверена, что мне не понравится кумыс.

— Что очаровало при встрече с местным населением или, наоборот, разочаровало?

— Меня восхищает разносторонность людей, с которыми я общаюсь по работе. Они хорошо образованы и хорошо разбираются в математике и естественных науках. В то же время они ценят искусство, литературу и культуру. Они любопытны и хорошо знают другие страны и культуру. Я думаю, что это естественная и полезная черта людей из небольших стран, которые зависят от взаимодействия и торговли с соседними странами.

Открытость, теплота и любознательность кыргызстанцев располагают к себе. Канокпан Лао-Арайа

До сих пор люди меня не разочаровывали. Вернее, я стараюсь не разочаровываться в людях. С годами я научилась с пониманием относиться к другим людям. Если кто-то ведет себя грубо или невежливо, я думаю, что человек, возможно, просто пережил что-то плохое до общения со мной или испытывает какой-то дискомфорт или трудности в данный момент. Я стараюсь не принимать это на свой счет и предполагать о человеке лучшее.

— Вы уже побывали в регионах страны?

— Проработав четыре месяца, я посетила пока только Токтогульскую ГЭС в Джалал-Абадской области. Я хотел бы посетить другие части страны, включая Таласскую, Ошскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Я люблю красоту природы, поэтому уверена, что мне понравится во многих уголках страны.

— Когда я работаю в дистанционном режиме вдали от Кыргызстана, я скучаю по природной красоте страны и по ее еде. Я уверена, что к тому времени, когда мое задание здесь закончится и мне придется покинуть страну, я буду скучать в основном по людям, которых я встретила. За то небольшое время, что я здесь провела, я уже могу сделать вывод, что кыргызстанцы очень теплые, внимательные и веселые люди.

Пока я живу в Кыргызстане, кроме членов моей большой семьи, мне не хватает доступа к ингредиентам местной кухни, таким как свежий галангал, лимонное сорго, туласи или священный базилик, тайский базилик, куркума и перец чили.