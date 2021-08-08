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Общество

Неделя-24. Аскар Акаев вернулся в страну, а Бишкеку предложили нового мэра

Самым неожиданным событием недели стало возвращение в Кыргызстан одного из беглых президентов — Аскара Акаева. Приехал он в Бишкек после того, как в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственная следственная группа объявила его в розыск.

Аскар Акаев в первую очередь отправился на допрос в ГКНБ. При этом заявлено, что он готов сотрудничать со следствием по факту заключения соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году и его дополнениям в 1993-м, а также реструктуризации проекта в 2003-м.

Под чьи личные гарантии Аскар Акаев прибыл в Бишкек, естественно, никто не распространяется. Как, в общем-то, и по поводу того, какие именно показания он дает и почему власти неожиданно его решили простить. Приезд бывшего президента вызвал в республике неоднозначную реакцию. Многие требуют его привлечь к уголовной ответственности.

Тем временем в Бишкеке по делу «Кумтора» продолжаются задержания бывших высокопоставленных чиновников. На два месяца арестовали экс-премьер-министра Темира Сариева.

«Следствие установило, что, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, он занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов, в результате государству причинен колоссальный ущерб», — заявили в ГКНБ.

Ранее арестованы бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. В то же время из-под стражи уже освободили трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, а также Омурбека Бабанова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Политические метания Кыргызстана

из интернета
Фото из интернета. Кыргызстан неоднократно менял форму правления, но толку от этого пока мало

После вступления в силу новой Конституции, провозгласившей установление президентской формы правления, в Кыргызстане началась инвентаризация законодательства. Утратили силу 138 документов. В этот перечень не вошел закон о политических партиях, который разработали и одобрен еще в 1999 году и с тех пор не менялся. О ситуации в материале «Возвращение к президентскому правлению — это провал партий и их вождей».

Слабые здоровьем власть имущие

Если спросить любого нашего чиновника о состоянии отечественной медицины, то многие из них, скорее всего, будут сокрушаться. При этом и правительство, и депутаты продолжают принимать решения, благодаря которым здравоохранение страны финансируется по остаточному принципу. Стационары, находящиеся в плачевном состоянии, нищие врачи, нехватка самого элементарного из медицинского инвентаря. Видимо, поэтому наши политики свои болячки предпочитают доверять медицине заграничной. Подробнее — «Тяжелые болезни политиков. Кто из чиновников и депутатов лечился за границей».

Бизнес: выживать сложнее, а правила меняют постоянно

из интернета
Фото из интернета. Все заявления о защите предпринимателей в Кыргызстане по-прежнему пустой звук

Каждый раз в Кыргызстане придумывают все новые и новые способы уничтожить бизнес. Только за последнюю неделю появилось как минимум две инициативы, которые вызывают недоумение и массу вопросов. Вместо защиты бизнеса они несут ему только дополнительные сложности. Подробнее о ситуации в материале «Удавка для бизнеса. Почему обещания защитить предпринимателя остаются на бумаге».

Депутаты Жогорку Кенеша в трех чтениях приняли законопроект о режиме чрезвычайной ситуации в экономике. Бизнес и эксперты называются документ сырым и просят президента вернуть его на доработку. Редакция 24.kg разбиралась, что нас ждет, если Садыр Жапаров подпишет спорную инициативу министра экономики и финансов, — «Режим ЧС в экономике. Чего ждать от нового закона».

Коронавирус продолжает убивать

из интернета
Фото из интернета. Кыргызстан продолжает бороться с коронавирусом

В Кыргызстане вторую неделю регистрируется менее 1 тысячи новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Но смертность остается высокой. Ежедневно умирает около 10 человек. У населения появились сомнения: Минздрав просто занижает статистику заболевших. За ответом 24.kg обратилась к директору департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Султану Абдыкадырову — «COVID-19. Почему заболеваемость снизилась, а смертность нет».

Поможет ли зарплата решить проблему нехватки врачей

Медработники в Кыргызстане получили повышенную зарплату за июль. Наученные горьким опытом, квитки медики ждали с опаской. Ведь обычно обещанное повышение одного приводит к сокращению или отмене другого. В итоге в кошельке становится даже меньше, чем до повышения. Решит ли последняя надбавка проблему нехватки кадров? Подробнее — «Ждали с опаской. Врачам повысили зарплату и ничего не забрали».

Автомобильные проблемы: парковки и смертельные ДТП

из интернета
Фото из интернета. Проблема с парковками в Бишкеке усугубляется, мэрия пока только обещает сделать хоть что-то

Мэрия Бишкека вновь пообещала горожанам построить многоярусные парковки и даже озвучила локации, где они появятся. Вроде бы новость должна была обрадовать, если бы не два но... Подробнее о ситуации в материале «Беспредельная парковка. Как мэрия Бишкека зарабатывает на водителях».

Летний туристический сезон в Кыргызстане — это не только яркие фото с пляжа. Это и ужасающие сообщения о смертных авариях. Кто-то обязательно решит, что его крутой джип и связи дают право нестись со скоростью 200 километров в час или садиться пьяным за руль. Нерешительность властей только способствует тому, что с каждым годом таких людей становится все больше. Подробнее — «Смертельные аварии. Как безнаказанность и игнорирование правил губят Кыргызстан».

Кого и как теперь будут готовить наши школы

из интернета
Фото из интернета. Образования толком нет, а реформ — хоть отбавляй

В Кыргызстане обсуждают, какими знаниями должен обладать выпускник школы. Разработали новый государственный образовательный стандарт школьного общего образования. Ввести его планируют с 2022 года. Об этом 24.kg рассказал один из членов рабочей группы, замдиректора школы-гимназии № 33 Бишкека Анатолий Прокушкин.

Как уберечь ребенка от сексуальных домогательств

Вновь стало известно о двух случаях сексуального насилия над детьми: в селе Лебединовка пострадал шестилетний мальчик, в Узгенском районе — 12-летняя девочка. Это факты, ставшие достоянием общественности. Но нередко случаи насилия проходят почти незамеченными. Как родителям объяснить ребенку, как правильно реагировать в таких ситуациях, журналист 24.kg спросила у директора ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой.

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Алмаза Карабалаева
Фото Алмаза Карабалаева. Озеро Адыгене

Воскресенье на дворе, значит, мы отравляемся в очередное виртуальное путешествие по нашей богатой красотами стране. Помогут же нам в этом наши добровольцы — авторы рубрики «Мгновения жизни». Подробнее — «Мгновения жизни. Озеро Адыгене и Орто-Сай».

Почему из домов бишкекчан исчезают тараканы, а лезут клопы

В этом году жители микрорайонов «Восток-5» и «Аламедин-1» жалуются на массовые атаки ильмовых листоедов, которые залетают в квартиры даже на верхних этажах. О мире членистоногих и людей и их сосуществовании 24.kg рассказал старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Дмитрий Милько.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203326/
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