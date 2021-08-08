Неделя-24. Аскар Акаев вернулся в страну, а Бишкеку предложили нового мэра

Самым неожиданным событием недели стало возвращение в Кыргызстан одного из беглых президентов — Аскара Акаева. Приехал он в Бишкек после того, как в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственная следственная группа объявила его в розыск.

Аскар Акаев в первую очередь отправился на допрос в ГКНБ. При этом заявлено, что он готов сотрудничать со следствием по факту заключения соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году и его дополнениям в 1993-м, а также реструктуризации проекта в 2003-м.

Под чьи личные гарантии Аскар Акаев прибыл в Бишкек, естественно, никто не распространяется. Как, в общем-то, и по поводу того, какие именно показания он дает и почему власти неожиданно его решили простить. Приезд бывшего президента вызвал в республике неоднозначную реакцию. Многие требуют его привлечь к уголовной ответственности.

Тем временем в Бишкеке по делу «Кумтора» продолжаются задержания бывших высокопоставленных чиновников. На два месяца арестовали экс-премьер-министра Темира Сариева.

«Следствие установило, что, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, он занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов, в результате государству причинен колоссальный ущерб», — заявили в ГКНБ.

Ранее арестованы бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. В то же время из-под стражи уже освободили трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, а также Омурбека Бабанова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Бывшего градоначальника южной столицы Таалайбека Сарыбашова назначили исполняющим обязанности мэра Бишкека. Распоряжение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов. Теперь необходимо дождаться сессии Бишкекского городского кенеша, депутаты которого должны или утвердить или отклонить предложенную кандидатуру. Кстати, ознакомиться с его биографией можно в материале «Талантливый слесарь Таалайбек Сарыбашов. Что известно о новом и. о. мэра Бишкека». Предыдущий и. о. мэра столицы стал управляющим делами президента.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Политические метания Кыргызстана

Фото из интернета. Кыргызстан неоднократно менял форму правления, но толку от этого пока мало

После вступления в силу новой Конституции, провозгласившей установление президентской формы правления, в Кыргызстане началась инвентаризация законодательства. Утратили силу 138 документов. В этот перечень не вошел закон о политических партиях, который разработали и одобрен еще в 1999 году и с тех пор не менялся. О ситуации в материале «Возвращение к президентскому правлению — это провал партий и их вождей».

Слабые здоровьем власть имущие

Если спросить любого нашего чиновника о состоянии отечественной медицины, то многие из них, скорее всего, будут сокрушаться. При этом и правительство, и депутаты продолжают принимать решения, благодаря которым здравоохранение страны финансируется по остаточному принципу. Стационары, находящиеся в плачевном состоянии, нищие врачи, нехватка самого элементарного из медицинского инвентаря. Видимо, поэтому наши политики свои болячки предпочитают доверять медицине заграничной. Подробнее — «Тяжелые болезни политиков. Кто из чиновников и депутатов лечился за границей».

Бизнес: выживать сложнее, а правила меняют постоянно

Фото из интернета. Все заявления о защите предпринимателей в Кыргызстане по-прежнему пустой звук

Каждый раз в Кыргызстане придумывают все новые и новые способы уничтожить бизнес. Только за последнюю неделю появилось как минимум две инициативы, которые вызывают недоумение и массу вопросов. Вместо защиты бизнеса они несут ему только дополнительные сложности. Подробнее о ситуации в материале «Удавка для бизнеса. Почему обещания защитить предпринимателя остаются на бумаге».

Депутаты Жогорку Кенеша в трех чтениях приняли законопроект о режиме чрезвычайной ситуации в экономике. Бизнес и эксперты называются документ сырым и просят президента вернуть его на доработку. Редакция 24.kg разбиралась, что нас ждет, если Садыр Жапаров подпишет спорную инициативу министра экономики и финансов, — «Режим ЧС в экономике. Чего ждать от нового закона».

Коронавирус продолжает убивать

Фото из интернета. Кыргызстан продолжает бороться с коронавирусом

В Кыргызстане вторую неделю регистрируется менее 1 тысячи новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Но смертность остается высокой. Ежедневно умирает около 10 человек. У населения появились сомнения: Минздрав просто занижает статистику заболевших. За ответом 24.kg обратилась к директору департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Султану Абдыкадырову — «COVID-19. Почему заболеваемость снизилась, а смертность нет».

Поможет ли зарплата решить проблему нехватки врачей

Медработники в Кыргызстане получили повышенную зарплату за июль. Наученные горьким опытом, квитки медики ждали с опаской. Ведь обычно обещанное повышение одного приводит к сокращению или отмене другого. В итоге в кошельке становится даже меньше, чем до повышения. Решит ли последняя надбавка проблему нехватки кадров? Подробнее — «Ждали с опаской. Врачам повысили зарплату и ничего не забрали».

Автомобильные проблемы: парковки и смертельные ДТП

Фото из интернета. Проблема с парковками в Бишкеке усугубляется, мэрия пока только обещает сделать хоть что-то

Мэрия Бишкека вновь пообещала горожанам построить многоярусные парковки и даже озвучила локации, где они появятся. Вроде бы новость должна была обрадовать, если бы не два но... Подробнее о ситуации в материале «Беспредельная парковка. Как мэрия Бишкека зарабатывает на водителях».

Летний туристический сезон в Кыргызстане — это не только яркие фото с пляжа. Это и ужасающие сообщения о смертных авариях. Кто-то обязательно решит, что его крутой джип и связи дают право нестись со скоростью 200 километров в час или садиться пьяным за руль. Нерешительность властей только способствует тому, что с каждым годом таких людей становится все больше. Подробнее — «Смертельные аварии. Как безнаказанность и игнорирование правил губят Кыргызстан».

Кого и как теперь будут готовить наши школы

Фото из интернета. Образования толком нет, а реформ — хоть отбавляй

В Кыргызстане обсуждают, какими знаниями должен обладать выпускник школы. Разработали новый государственный образовательный стандарт школьного общего образования. Ввести его планируют с 2022 года. Об этом 24.kg рассказал один из членов рабочей группы, замдиректора школы-гимназии № 33 Бишкека Анатолий Прокушкин.

Как уберечь ребенка от сексуальных домогательств

Вновь стало известно о двух случаях сексуального насилия над детьми: в селе Лебединовка пострадал шестилетний мальчик, в Узгенском районе — 12-летняя девочка. Это факты, ставшие достоянием общественности. Но нередко случаи насилия проходят почти незамеченными. Как родителям объяснить ребенку, как правильно реагировать в таких ситуациях, журналист 24.kg спросила у директора ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой.

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Алмаза Карабалаева. Озеро Адыгене

Воскресенье на дворе, значит, мы отравляемся в очередное виртуальное путешествие по нашей богатой красотами стране. Помогут же нам в этом наши добровольцы — авторы рубрики «Мгновения жизни». Подробнее — «Мгновения жизни. Озеро Адыгене и Орто-Сай».

Почему из домов бишкекчан исчезают тараканы, а лезут клопы

В этом году жители микрорайонов «Восток-5» и «Аламедин-1» жалуются на массовые атаки ильмовых листоедов, которые залетают в квартиры даже на верхних этажах. О мире членистоногих и людей и их сосуществовании 24.kg рассказал старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Дмитрий Милько.