Засуха в Кыргызстане. 90 процентов скважин республики заброшены

Во время инвентаризации в Кыргызстане выявили 2 тысячи 875 скважин, из них 1 тысяча 449 предназначены для орошения. Об этом сообщило Государственное агентство водных ресурсов.

«Специалисты определили 600 скважин, которые должны быть запущены в первую очередь, что даст фермерам дополнительный доступ к поливной воде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что практически 90 процентов источников воды до этого года не использовали, кроме тех, которые были на балансе агентства. Ведомство работает над тем, чтобы запустить их на полную мощь.

Из-за маловодья и засухи в этом году сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, ожидается сокращение до 25 процентов урожая по всем видам культур, по зерновым — до 30-35 процентов.