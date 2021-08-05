В Бишкеке 5 августа небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 22 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — улица Сыдыкова, 256;

9.00-18.00 — отрезки улиц Можайского, Тыныстанова, Чокморова, Московской, Бобулова, Кулиева, переулок Багижский, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Лущихина, Сарынжы-Бокой, Кырк-Кыз, Алты-Бакан, Ашар, Толстого, Уркор, Молдо Нияз), «Арча-Бешик» (улицы Актан, Масалиева, Бердибаева);

9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Молдокулова, Чар, Шоокум, Шапак);

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 98а;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Толстого);

9.30-18.30 — отрезки улиц Курманджан Датки, Огонбаева, Морозова, проспекта Чуй.

4-12 августа:

Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;

Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.

Горячей воды не будет с 8.00 до 17.00 в районе, ограниченном улицами Медерова, Шакирова, Таш-Кумырской, Ажибек Баатыра и Джунусалиева.

У кого намечается той

Жанарбек Кенжеев

Родился 5 августа 1985 года. Борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Азии, участник Олимпиады в Афинах.

Памятные даты

Международный день светофора

Фото из интернета. Памятник светофору в Лондоне

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в Кливленде (США) появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.



Люди, которые меняли мир

Родился дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Фото из интернета. Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Родился 5 августа 1922 года в Пишпеке.

В январе 1943-го Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии.

В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении Знаменка и Кировограда, а также сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову присвоили звание Героя Советского Союза. К этому времени он уже совершил около 200 боевых вылетов.

Талгат Бегельдинов участвовал в битве за Берлин.

27 июня 1945-го ему вторично присвоили звание Героя Советского Союза.

Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945 году и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.

Умер в 2014-м в Алматы.

Бронзовый бюст установлен в Бишкеке. В Актобе (Казахстан) имя дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

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