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Общество

Определять стоимость приватизируемого жилья предлагается по-новому

Госстрой предлагает пересмотреть порядок определения стоимости приватизируемого жилого помещения. Документ ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, действующий порядок утвержден постановлением правительства 30 сентября 2014 года. Он определяет стоимость приватизируемого жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда, а устанавливает стоимость комиссия уполномоченного органа, в ведении которого находится приватизируемое помещение.

«За последнее время участились случаи обращения в Госстрой по толкованию показателя Р (средняя рыночная цена за один квадратный метр жилья в соответствующем населенном пункте), его взаимосвязи с индексом цен (ежемесячно публикуемом на официальном сайте уполномоченного государственного органа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а также со средней рыночной ценой за один квадратный метр жилья», — сказали в ведомстве.

Госстрой предлагает изменить определение этого показателя на «Индекс цен».

«Индекс цен — средний показатель стоимости квадратного метра недвижимости на определенный отрезок времени в соответствующем населенном пункте. Индекс цен ежемесячно публикуется на официальном сайте уполномоченного государственного органа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», — говорится в документе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203054/
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