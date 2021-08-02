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Общество

Сергей Собянин назвал дефицит мигрантов одной из причин инфляции в Москве

Отъезд трудовых мигрантов из Москвы сказался на росте инфляции, заявил в интервью журналистам мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает «РБК».

По словам градоначальника, летом минувшего года властям Москвы пришлось практически на два месяца закрыть строительные площадки, прекратить работу по благоустройству и ремонту. Это привело к тому, что строительные организации уволили многих работников. В результате стоимость рабочей силы выросла.

«Все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — сказал Сергей Собянин.

Вместе с тем, по его мнению, предприниматели к этому адаптируются. «Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли», — заметил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что убытки столичного бюджета за последние полтора года, связанные с распространением COVID-19, превысили 600 миллиардов рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202907/
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