С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому

Экзамен для мигрантов, желающих жить и работать в Российской Федерации, с 1 августа будет проводиться по новым заданиям. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ.

Уточняется, что экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства для иностранцев, которые предполагают жить и работать в РФ, с 1 августа будет проводиться по новым заданиям.

«С 1 августа 2021 года вступает в действие новое положение, определяющее порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан, которые претендуют на право работать и жить в Российской Федерации. В соответствии с ним экзамен будет проводиться с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы, разработанных на основе утвержденных правительством РФ требований к минимальному уровню знаний, необходимому для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или патента», — говорится в сообщении.

Новые правила разработаны Федеральным институтом педагогических измерений.

Экзамен проводится для иностранных граждан и лиц без гражданства на трех уровнях:

для получения разрешения на работу или патента;

разрешения на временное проживание;

вида на жительство.

Согласно положению, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в устной и письменной формах (за исключением иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента), экзамен по истории России и основам законодательства РФ — в письменной форме в виде тестирования, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий.