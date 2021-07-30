Мэрия Бишкека продолжает штрафовать предпринимателей за нарушения

Мэрия Бишкека проводит рейды по соблюдению предпринимателями установленных временных санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, за отсутствие масок, дезинфицирующих ковриков, антисептиков, несоблюдение социальной дистанции и отсутствие журнала учета о состоянии здоровья персонала оштрафованы некоторые заведения.

«Штрафы грозят точкам общепита «Вкус Азии», «Аль Баракат», магазинам Mia Home, «Планета Электроники», «Метро Маркет», «2 Прораба» и бутикам в ТРЦ «Бишкек парк», а также банкам «Бакай Банк», «Бай Тушум», «Дос Кредобанк», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что размер штрафа составляет для физических лиц — 3 тысячи сомов, а юридических — 13 тысяч сомов.