В турецком Мармарисе из-за лесных пожаров началась эвакуация людей из отелей

Проживающих в отелях в турецком Мармарисе начали эвакуировать из-за бушующих лесных пожаров, сообщает телеканал NTV.

На кадрах видно, что огонь уже вплотную подобрался к жилым домам и отелям. Власти отметили, что эвакуация проводится в профилактических целях. Направление ветра дает надежду на то, что огонь не доберется до зданий.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал ранее, что пять вертолетов, самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса.

Напомним, пожары на юге Турции начались после возгорания на мусорной свалке. В результате разгула стихии в Анталье пострадали по меньшей мере 53 человека.