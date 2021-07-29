В Бишкеке ограничивают движение большегрузного транспорта

В Бишкеке ввели ограничение на движение большегрузного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, ограничение распространяется на большегрузные и крупногабаритные автотранспортные средства с максимальной массой 18 тонн и нагрузкой на одну ось более 7 тонн.

Ограничение будет действовать до 1 сентября с 10.00 до 20.00 при повышении температуры воздуха выше 28 градусов.

В муниципалитете добавили, что эти меры не будут касаться транспорта, задействованного в перевозке пассажиров, грузов гуманитарной помощи, крупногогабаритных и специальных грузов на основании специальных разрешений. Также это не относится к привлекаемому мэрией транспорту для выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию дорог.

«Такие меры приняты, чтобы сохранить и увеличить срок эксплуатации дорог столицы», — заметили в муниципалитете.