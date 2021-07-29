Волонтеров Кыргызстана обучают урегулированию возможных конфликтов на выборах

В Чуйской и Иссык-Кульской областях прошли встречи местных активистов, волонтерских молодежных организаций и движений со всех регионов Кыргызстана. Об этом сообщили в международной организации International Alert.

По ее данным, для них предоставили площадку по обсуждению потенциальных конфликтов на местах в поствыборном процессе, учитывая потенциал местных активистов и волонтерских организаций.

«Молодежь Кыргызстана играет важную роль в жизни страны. Она вносит свой вклад в развитие и процветание. Рады поддержать волонтерские молодежные организации Кыргызстана в предотвращении потенциальных конфликтов в местных сообществах», — отметил глава представительства ЕС, посол Эдуард Ауэр.

В рамках проекта на более высоком уровне пройдут обсуждения вопросов поддержания правопорядка, верховенства права, улучшения навыков по предотвращению социальных конфликтов, ведущих к межрегиональной, межнациональной розни.