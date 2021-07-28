Беспорядки в Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в ИВС ГУВД Бишкека

Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова перевели из СИЗО-1 Бишкека, где он содержался, в ИВС столичного ГУВД. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, он переведен в ИВС на 10 дней на основании постановления следователя МВД.

Известно, что ранее обвиняемому вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 («Организация массовых беспорядков») УК КР. В знак протеста Жениш Модокматов объявил голодовку. Он не признает свою вину.

Жениша Молдокматова ранее задержали и арестовали по делу о событиях 5-6 октября прошлого года.