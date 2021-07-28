17:33
USD 84.56
EUR 99.59
RUB 1.15
Общество

Беспорядки в Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в ИВС ГУВД Бишкека

Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова перевели из СИЗО-1 Бишкека, где он содержался, в ИВС столичного ГУВД. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, он переведен в ИВС на 10 дней на основании постановления следователя МВД. 

Известно, что ранее обвиняемому вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 («Организация массовых беспорядков») УК КР. В знак протеста Жениш Модокматов объявил голодовку. Он не признает свою вину.  

Жениша Молдокматова ранее задержали и арестовали по делу о событиях 5-6 октября прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202437/
просмотров: 585
Версия для печати
Материалы по теме
Находящийся под арестом Жениш Молдокматов объявил голодовку
Беспорядки в Бишкеке. Женишу Молдокматову продлили срок содержания под стражей
Члены «Кыргыз умуту» напомнили президенту о его обещаниях. Требуют исполнить
Беспорядки в Бишкеке. Журналиста Али Токтакунова вызвали на допрос
Жениша Молдокматова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 6 июля
Возле Бишкекского городского суда митингуют в поддержу Жениша Молдокматова
Беспорядки в Бишкеке. Кундуз Жолдубаеву допросили в МВД
Дело Жениша Молдокматова. На допрос вызвали Кундуз Жолдубаеву
Исхак Масалиев обратился к генпрокурору по поводу ареста Жениша Молдокматова
Дело о беспорядках. Адвокат рассказал, в чем обвиняют Жениша Молдокматова
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Постройка XIX&nbsp;века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы Постройка XIX века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы
У&nbsp;умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
Бизнес
Чем электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; хорош для бизнеса? По&nbsp;пунктам Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
28 июля, среда
17:28
ГП «Кыргызкомур» на отопительный сезон собирается заготовить 600 тысяч тонн угля ГП «Кыргызкомур» на отопительный сезон собирается загот...
17:19
Итоги выборов. ЦИК обжалует решение суда по партии «Биздин Кыргызстан»
17:17
Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
17:08
Беспорядки в Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в ИВС ГУВД Бишкека
17:03
В Кыргызстан прибыла казахская вакцина QazVac