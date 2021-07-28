ВОЗ предложила ограничить продажу электронных сигарет

ВОЗ призвала ограничить продажу электронных сигарет. Об этом говорится в докладе организации.

В документе впервые приводятся новые данные об электронных системах доставки никотина. Отмечается, что электронные сигареты нередко продвигаются среди детей и подростков за счет многотысячного ассортимента вкусовых добавок и вводящих в заблуждение заявлений о продукции. В ВОЗ считают, что в будущем те, кто в подростковом возрасте употребляет подобные продукты, в три раза чаще прибегают к табачным изделиям.

Организация рекомендует правительствам ввести правила, призванные остановить некурящих от вовлечения в табачную зависимость.

«Никотин вызывает сильную зависимость. Электронные системы доставки никотина причиняют вред и должны регулироваться более эффективно. Там, где они не запрещены, правительствам следует выработать надлежащую политику по защите своего населения от ущерба, наносимого электронными системами доставки никотина, и предупреждению их попадания в руки детей, подростков и других уязвимых людей», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В 84 странах отсутствуют гарантии защиты от нерегулируемого оборота электронных систем доставки никотина. Только в 32 странах запрещена их продажа.

Еще 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение, установив запрет на использование таких изделий в общественных местах, их рекламу, стимулирование продажи и спонсорство либо требование о размещении предупреждений на упаковке.

«В мире до сих пор курят более 1 миллиарда человек. И поскольку продажи сигарет упали, табачные кампании упорно продвигают новую продукцию, в частности электронные сигареты и изделия из нагреваемого табака, и оказывают нажим на правительства, чтобы ограничить их регулирование. Цель проста: чтобы еще одно поколение оказалось на крючке у никотина. Мы не можем этого допустить», — уверен глобальный посол ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями и травматизмом и основатель Благотворительного фонда Блумберга Майкл Блумберг.

В большинстве стран доля потребителей табака снизилась, однако в результате роста населения общая численность курящих остается неизменно высокой. Ежегодно табак уносит жизни 8 миллионов человек, в том числе 1 миллион человек, умирающих в результате воздействия вторичного табачного дыма.