28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Ганди, Тулебердиева, Васильева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Щербет);

9.00-13.30 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Арча-Бешик, Тогуз-Тутун);

9.00-17.00 — отрезок улицы Лумумбы;

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 100;

9.30-18.30 — улицы Салиевой, Джалиля, Жибек Жолу, Кантемировская, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Кок-Жар, переулок Кок-Жар);

10.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Виноградная);

13.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шералиева).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Байтик, Константиновка, Рассвет, Луговое, Восток, Лебединовка, Озерное, Башка-Суу, Таш-Добо (улицы Комсомольская, Горького, Кооперативная, Южная, Жоробаева), Виноградное (улицы Фрунзе, Спортивная, Пушкина, Алма-Атинская), Лебединовка (улицы Северная, Манаса, Мичурина, Нарынская, Таласская, Угловая, Боконбаева, Калинина), Маевка (улицы Южная, Виноградное, Дачное, Школьная, Ала-Арчинская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Мамеева, Заречная, Билалы, Проектируемая, Жылжымышова, Абакир, Жыламыш, Ибрагимова, Ибраимова, Кенжебек у. Назар, Якупбаева, Конок, Табышалиев, Кулова, Молдобай), Маловодное, Кара-Сакал, Новое, Джал (улицы Бакен-Ата, Школьная, Проектируемая, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Комсомольская, Пионерская, Крупская, Школьная, Фрунзе, Первомайская, Кирова, Степная, Октябрьская, Северная, Колхозная, тупик Шевченко), Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Досиева, Ключевая, Манаса, Терек-Суу, Линия-1, Маматемин-Ата, Жетиген, МТФ-2, Переулок-1, Акиш у. Темирбек, Кожомкула, Дмитрова, Северная, Корсаковых, Фрунзе, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Учительская, частично Молодежная, Деповская, Пишпек, Ворошилова, Гагарина, Ала-Арчинская, Луговая, Южная, Советская, Восточная, Западная, Пограничная, Степная, Крупской, Гоголя, Кирова, Репина, Садовая, Крупская, Школьная, Свердлова, Проектируемая, Пригородная, Лавровых, Ак-Тилек, Чон-Арык, Баетова, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, переулок Ключевой, жилмассивы «Поле-Чудес», «Алтын-Ордо», «Алтын-Казык»), Манас (улицы Зеленая, Средняя, Пионерская, Совхозная, Новая, Широкая, Северная, Тупиковая, Проектируемая, Переулочная, Пушкина, Заводская, Западная, Гагарина, Комсомольская, Мира, Южная, Степная), Джаны-Джер (улицы Советская, Джамбулатова, Юбилейная, Южная, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Солодовникова, Мира, 20-й хутор, Больничная, Новая, Мичурина, Строительная, Пионерская, Шопокова, Садовая, Жукова, Правда, Спортивная, Лесная, Свободы, Фрунзе, имени Изакеева, Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Зеленая Балка, Бектоо, Школьная, переулки Лесной, Северный, МТФ 2А), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова), Первомайское (скважина, конюшня), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улицы Калинина, Комсомольская, Полярная, Иссык-Кульская, Октябрьская, Луговая, Мельничная, Карагачевая, Труда, Вишневая, Жаштык, Кирова, Речная, Южная, Фрунзе, Достук, Ленинградская, Свердлова, Ленина, Школьная, Кайназаровой, Полевая, Ошская, Юбилейная, Весенняя, Победа, Набережная, Московская, Мира, Восточная, Проектируемая, Садовая, Шопокова, Батаева, переулки Школьный, Московский, Юбилейный), Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Чекменева, Степная, Фрунзе, Олимпийская, Школьная, Северная, Дружба, Забайкальская, Балыкбаева, Новая, переулки Забайкальский, Школьный), Романовка (улицы Гагарина, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Полевая, Садовая, Комсомольская, Заводская, Юбилейная, Московская, Кирова Пионерская, Советская, Озерная, Западная, Пионерская, МТФ, Восточная), город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Геофизическая, Октябрьская, Заводская, Геологическая, Топографическая, Полевая, Железнодорожная, Линейная, Кирпичная, Проектируемая, Пионерская, Гоголя, Комсомольская, Токтогула, Машиностроительная, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»), поселок Взлетный (авиагородок, улицы Бакинская, Лесхоз, Дача Су);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Колхозная, Сокулукская), Беловодское (улицы Гагарина, Ленина), Спартак (улицы Ленина, Попова), Кыз-Моло (улицы Октябрьская, Школьная, Горького, Грибанова, Степная, Дружба, 27-го партсъезда);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта, села Полтавка, Петропавловка;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Арык, Ак-Сай, Ивановка, Кен-Булун;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Октябрьское (улица Набережная), Чалдыбар (улицы Северная, Советская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Сарыжон (улица Сарыжон), Люксембург (улицы Гагарина, Токмакская);

8.00-17.00 — село Милянфан (улица Фрунзе);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Кошой (улицы Молодежная, Ленина, Насырбек у. Нурбек);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Джаны-Алыш (улицы Таштанбек, Мажита);

9.00-14.00 — поселок Ак-Тюз (улицы Фоменко, Горная, Центральная);

14.00-17.00 — поселок Ак-Тюз (улицы Фоменко, Алиева, Мамутова).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Кок-Кашат, Манас, город Талас (улицы Маяковский, Калинина).

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Сары-Таш, Уч-Добо, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Баш-Булак, Каратай, Достук, Манас, Кенжекул, Партсъезд, Кара-Кульджа, Кара-Кочкор, Кашка-Жол, Кароол, Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш, Кара-Таш.

5 Баткенская область Баткенская область