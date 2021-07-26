27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 6;

9.30-18.00 — отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Джантошева до Суванбердиева, переулки Охотный, Суусамырский;

9.30-18.30 — микрорайон «Аламедин-1», 5-10;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Мин-Куш, Кара-Кужур, Шералиева, Тогуз Тутун, Арча-Бешик);

9.00-17.00 — проспект Чингиза Айтматова, 303/25.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Башкара-Суу, Заречное (Байтик айыл окмоту), Кок-Жар (улицы Матыева, Нурманбетова, Уметалиева, Полевая, Сыргак, Арпачиева), Ленинское (район «Бакая», улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Малая ГЭС), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Зеленая, Тихая, Чагая, Логвиненко, Фрунзе, Луговая, Первомайская, тупик Логвиненко, переулки Заводской, Школьный, Советский), Озерное, Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Советская, Южная, Больничная, Кооперативная), Карла Маркса (улицы Шопокова, Набережная), жилмассивы «Учкун», «44 га»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джал (улицы Интернациональная, Школьная, Бакен-Ата, Гагарина, Фрунзе, Сатке, Проектируемая, Весенняя, Сельсоветская), Селекционное (улицы Вишневая, Достук, Арашан, Жаштык, Сары-Озон, Береке, Кум-Арык, Степная, Проектируемая, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Средняя-Шорго, Ак-Буура, Иссык-Куль), Новопавловка (улицы Учительская, Колхозная, Кирова, Ахунбаева, Комсомольская, Ала-Арчинская, Свердлова, Садовая, Советская, Лавровых, Почтовая, Дмитрова, Ворошилова, Фрунзе, Школьная, Громовой, Гагарина, Чапаева, Бейшеналиевой, Баетова, Манаса, Досиева, Деповская, Южная, Западная, Пограничная, Крупской, Степная, Маяковского, Гоголя, Таласская, Кара-Буура, Северная, Проектируемая, Кара-Жыгач, Железнодорожная, Азия-Ордо, Дуйшембиева, Ынтымак, Чон-Арык, Ай-Коль, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Кызыл-Жар, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Кия, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Керме-Тоо, Баян, Хан-Тенири, Ийгилик, Арсланбап, Нур-Заман, Жангир у. Аппаза, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Линия-1, Актилек, Кыргызстан, Мектеп, Нур, Акиш у. Темирбека, Эргеш-Ата, Жетиген, МТФ-2, Адилет, Тасма, Алтын-Казык, переулок Школьный, жилмассивы «Ак-Ордо», «Алтын-Ордо»);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Октябрьская), Спартак (улица Ленина), Сретенка (улицы Калинина, Ак-Булак, Октябрьская, переулок 1 Мая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Озерное (участок, погранзастава), Чалдыбар (скважина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Олимпийская, Ломоносова, Центральная, Громовой, Пограничная, Фрунзенская, Панфилова, Первомайская, Агрономическая, Жайыл, рынок «Эркин»), села Сосновка, Алтын, Михей, дачи «Спутник»;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Арык, Ак-Сай, Ивановка;

Кантский РЭС

8.30-18.00 — село Туз (улица Западная);

9.00-17.00 — села Милянфан (улица Фрунзе), Люксембург (улицы Гагарина, Токмакская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Бешим, Арал, Заказник, Кош-Кашат, Карагул, Чон-Джар;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Джаны-Алыш (улицы Таштанбек, Мажита), Тегирменти (улицы Солтоноева, Сулайман), Каинды (улица Токомбай), Алтымыш.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — село Жайылган.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — Ош (жилмассивы «Беш-Бадам», «Он-Адыр»), села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, сельские управы Керме-Тоо, Анаров, Сары-Таш, Уч-Добо, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди.

5 Баткенская область Баткенская область