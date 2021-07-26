В Оше установят мраморные плиты в память о ветеранах Великой Отечественной войны

В Оше на аллее по улице Салиевой установят именные мраморные плиты в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, сейчас на улице проводится капитальный ремонт дороги. Проезжую часть расширят, построят аллеи и детские площадки, установят современные системы уличного освещения, камеры видеонаблюдения. Тендерная стоимость работ составила 87 миллионов сомов. Реконструкцию планируется закончить к концу года.

«Кроме того, запланирована полная реконструкция находящейся здесь аллеи, построенной в память о героях Великой Отечественной войны. На ней планируется установить мраморные плиты с именами ветеранов», — сообщил заведующий отделом градостроительства и муниципальной собственности мэрии Оша Алтынбек Пирматов.

Аллея сдана в эксплуатацию в 1972 году для проживавших здесь сотрудников хлопчатобумажного комбината.