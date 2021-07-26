В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 17 тысяч 878 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 13 тысяч 691 пациент, в больницах — 4 тысячи 187 человек. В том числе 243 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 165 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 726 человек (или 65,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 50 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 568 пациентов, из них в Бишкеке — 1 тысяча 87, Оше — 46, Чуйской области — 148, Ошской — 67, Таласской — 4, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 47, Джалал-Абадской — 74, Баткенской — 88.

С начала марта 2020 года выздоровели 136 тысяч 700 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.