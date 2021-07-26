09:30
USD 84.23
EUR 99.16
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 17 тысяч 878 человек, 1 тысяча 408 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 17 тысяч 878 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 13 тысяч 691 пациент, в больницах — 4 тысячи 187 человек. В том числе 243 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 165 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 726 человек (или 65,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 50 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 568 пациентов, из них в Бишкеке — 1 тысяча 87, Оше — 46, Чуйской области — 148, Ошской — 67, Таласской — 4, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 47, Джалал-Абадской — 74, Баткенской — 88.

С начала марта 2020 года выздоровели 136 тысяч 700 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202062/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 12 человек
В КР выявили 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 158 120
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников
Коронавирусом болеют 18 тысяч 492 человека, 1 тысяча 381 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек
В КР выявили 995 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 157 147
Новая напасть: в Британии выявлена очередная мутация коронавируса
В Таласе детские сады закрыты на карантин. Родители требуют открыть их
COVID-19. В женской колонии у 22 осужденных заподозрили коронавирус
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в&nbsp;Бишкеке Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в Бишкеке
Стало известно, кто сфотографировался с&nbsp;Садыром Жапаровым на&nbsp;пляже. Это спонсор Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаровым на пляже. Это спонсор
Бизнес
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Темная тема в&nbsp;мобильном приложении MegaPay Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
26 июля, понедельник
09:28
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медр...
09:26
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 12 человек
09:24
Коронавирусом болеют 17 тысяч 878 человек, 1 тысяча 408 — в тяжелом состоянии
09:24
Туркменистан ждет. Президенты стран Центральной Азии соберутся на саммит
09:18
В КР выявили 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 158 120