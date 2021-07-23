Более 1,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в Токио в день открытия Олимпиады

В день открытия Олимпийских игр в Токио зафиксирована 1 тысяча 359 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на администрацию японской столицы.

По ее данным, это на 146,5 процента больше аналогичного показателя за пятницу на прошлой неделе. За сутки скончался один человек. Однако это меньше, чем цифра накануне, когда коронавирус был установлен у 1 тысячи 979 человек.

Церемония открытия Олимпиады состоялась сегодня. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.