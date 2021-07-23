Из-за пандемии 800 тысяч детей с ВИЧ в мире не получают лечения

Почти 800 тысяч детей, живущих с ВИЧ, в настоящее время не имеют возможности лечиться, а общее количество детей, получающих лечение, впервые снизилось. Об этом говорится в отчете Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), сообщают «Новости ООН».

В документе говорится, что в 2020 году в мире были впервые инфицированы ВИЧ 150 тысяч детей, что в четыре раза выше уровня, указанного в качестве целевого в документах ООН. Кроме того, эксперты ЮНЭЙДС зафиксировали регресс в области раннего выявления ВИЧ у младенцев: более трети детей, рожденных от инфицированных матерей, не проходили тестирование на наличие вируса иммунодефицита. Хотя, по статистике, при отсутствии лечения около половины детей, живущих с ВИЧ, умирают, не дожив до двух лет.

Авторы доклада назвали три эффективных инструмента, которые следует использовать для прекращения новых случаев заражения ВИЧ среди детей.