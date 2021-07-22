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Общество

Отказался везти женщину с ребенком. Водителя маршрутки № 117 сняли с линии

Водителя маршрутки № 117 в Бишкеке, отказавшегося везти женщину с грудным ребенком, временно сняли с линии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Отмечается, что водитель был вынужден отказать горожанке с современной габаритной коляской, потому что салон маршрутного такси не рассчитан на перевозку таких грузов. О результатах принятых мер в муниципалитете сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки № 117 в Бишкеке отказался везти женщину с грудным ребенком. Горожанка остановила маршрутное такси, однако водитель, увидев сложенную коляску, сказал, что «таких не берет».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201729/
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