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Общество

День металлурга на «Кумторе». Кто из звезд Кыргызстана приехал поздравить

В профессиональный праздник — День металлурга 18 июля 2021 года на руднике «Кумтор» прошел концерт для работников и подрядчиков компании с участием звезд кыргызской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-профилактических норм и организовано по инициативе руководства «Кумтор Голд Компани».

«Рудник является для горняков вторым домом, который должен быть уютным и комфортным, ведь здесь они проводят половину своего времени. В поздравлении от имени временного внешнего управляющего компании Тенгиза Болтурука говорится, что именно горно-металлургическая отрасль была и остается залогом стабильности и фундаментом экономики Кыргызстана. При этом было отмечено, что впереди у работников «Кумтора» стратегические цели — реализация проектов по подземной разработке и извлечению золота из хвостохранилища», — говорится в релизе.

«Убежден, опираясь на многолетний опыт и высокий инженерно-технический потенциал сотрудников КГК, мы достигнем успеха. Это продлит срок службы рудника и обеспечит бережное отношение к окружающей среде», — сказал Тенгиз Болтурук.

Перед рабочим коллективом выступили народная артистка КР Гульнур Сатылганова, заслуженные артисты страны Ырыскелди Осмонкулов, Жылдыз Осмоналиева, Актан Исабаев, а также солист Кыргызской национальной филармонии Аксай Мукамбет. В их исполнении прозвучали любимые и нетленные композиции и новые музыкальные произведения.

«Кумторовцы рукоплескали артистам, выражая свое восхищение и благодарность за приезд. Работники рудника также поблагодарили руководство «Кумтор Голд Компани» за организацию концерта», — отметили в пресс-службе.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201701/
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