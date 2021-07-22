В Бишкеке 22 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 51 минуты.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Бейшеналиевой, Пушкина, Ала-Арчинской, Турусбекова, проспекта Чуй, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Щербет, Арча-Бешик), «Ак-Босого» (улица Чуй, 33,34);

9.30-18.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (улицы 6-я, 7-я), отрезки улиц Ялтинской, Орозбекова, Джантошева, Бектенова, Елебесова, Фирсова, Васильева, Токтоналиева, проспекта Жибек Жолу, переулки Баткенский, Нарынский, Нежинский, Карагачевый.





21-23 июля не будет газа:

в районах, ограниченных улицами Ахунбаева, Гшлиессера, Шакирова, проспектом Айтматова; Северо-Ипподромной, Толстого, Термечикова, Садырбаева;

на лице Толстого, 51, 53/1, 55, 57, 59, 61, 61а.

У кого намечается той

Муктар Джумалиев

Родился 22 июля 1972 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Бельгии, Люксембурге и постоянный представитель КР при НАТО по совместительству.

Памятные даты

Международный день бокса

Фото ГАМФКиС. Чемпионат Кыргызстана среди молодежи по боксу, 2019 год

Перечень международных дат пополнился в 2017 году еще одним праздником. Начиная с 2018-го ежегодно 22 июля отмечается Международный день бокса.

Бокс — контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролирует происходящее на ринге рефери.

Всемирный день мозга

Заболевания нервной системы, в том числе головного мозга, несут для человека тяжелые последствия, предсказать которые порой бывает трудно.

Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон, здоровое питание, ходьба, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных задач, его поиск, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и так далее).

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызстана Эркин Касымов

Фото из интернета. Эркин Касымов

Родился 22 июля (по другим данным, 22 июня) 1941 года в селе Орок Кызыл-Аскерского района. Выдающийся певец современности, народный артист Кыргызской Республики, заслуженный артист Республики Казахстан.

В его оперном репертуаре более 60 партий. Редко кому из вокалистов удавалось воплотить на сцене такое количество разноплановых образов. Баритон, редкий по красоте и силе выразительности, восхищал своей мощью, широтой диапазона, пластичностью, экспрессивностью.

Известен Эркин Касымов и как композитор, он написал песни и хоры на стихи известных поэтов.

Находясь на посту начальника Главного управления искусства, образования, науки и культуры, внес весомый вклад в дело развития культуры Кыргызстана.

Будучи профессором Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, подготовил немало талантливых и известных артистов, работающих в республике и за рубежом.

Умер 8 марта 2010-го.

Родился график Александр Карпов

Родился 22 июля 1949-го во Фрунзе.

В 1968-1976 годах работал в Художественном фонде Киргизской ССР, затем художником Фрунзенского завода ЭВМ. В 1979-1991-х сотрудничал с республиканскими издательствами «Кыргызстан» и «Адабият».

Член Союза художников КР.

Работы художника находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и частных собраниях в стране и за рубежом.

Участвовал в оформлении таких книг, как, например, «Каи жолдогу ойлор» и «Тулпар» Кенеша Жусупова, «Охота на эхо» Светланы Токомбаевой, «Наука понимать» Арона Брудного, а также обложек журналов «Ала-Тоо» и «Литературный Кыргызстан».

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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