23:46
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Общество

В штате Орегон нашли редкую лунную рыбу весом 45 килограммов

В США на пляже Сантет в Орегоне местные жители обнаружили огромную и редкую рыбу опах. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Редкой находкой заинтересовались работники Приморского аквариума. Ученые решили заморозить лунную рыбу для ее дальнейшего изучения, что впоследствии позволит использовать ее в образовательных целях.

Следует отметить, что длина найденной рыбы составляет один метр, при этом ее вес достигает 45 килограммов. Рыбы опахи имеют уникальную форму, поэтому опаху часто называют солнечной или лунной рыбой. Длина животного может достигать до двух метров, а вес тела — до 270 килограммов. Эти рыбы живут в открытом океане и тропических водах на глубине от 50 до 200 метров. Питаются крилем и кальмарами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201634/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
NASA предупредило о рекордных наводнениях из-за изменения орбиты Луны
Кыргызстан путают с Казахстаном. Танцор Тилан о выступлениях за рубежом
Американские ученые создали маску для выявления зараженного COVID-19 человека
«Кричащие» на грабителей камеры в магазинах разработали в США
В Америке пропали трое кыргызстанцев. Их ищут с прошлого года
В США могут испортиться миллионы доз вакцины от COVID-19. Истекает срок годности
Вебсайт в США заплатит $2 тысячи друзьям за сутки игры на компьютере
Ситуация с «Кумтором». Интересы КР будут представлять юристы США и Канады
Садыр Жапаров поблагодарил США за помощь в борьбе с пандемией
Новым послом Кыргызстана в США стал оскандалившийся Бактыбек Аманбаев
Популярные новости
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
Минздрав ошибся. Число вакцинированных за&nbsp;сутки составило более 58&nbsp;тысяч Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч
Кыргызстанец Адмир Курман нашел в&nbsp;Британии свой боорсок и&nbsp;иссык-кульский бриз Кыргызстанец Адмир Курман нашел в Британии свой боорсок и иссык-кульский бриз
Три главных признака дефицита витамина&nbsp;D назвали эксперты Три главных признака дефицита витамина D назвали эксперты
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
21 июля, среда
23:23
В штате Орегон нашли редкую лунную рыбу весом 45 килограммов В штате Орегон нашли редкую лунную рыбу весом 45 килогр...
23:02
Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса
22:52
За антисанитарию вокруг домов и офисов оштрафованы бишкекчане
22:25
Сотрудников Лебединовского айыл окмоту просят обязательно получить вакцину
22:21
Жестокое нападение в Кочкор-Ате. В милиции озвучили свою версию случившегося