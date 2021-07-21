В штате Орегон нашли редкую лунную рыбу весом 45 килограммов

В США на пляже Сантет в Орегоне местные жители обнаружили огромную и редкую рыбу опах. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Редкой находкой заинтересовались работники Приморского аквариума. Ученые решили заморозить лунную рыбу для ее дальнейшего изучения, что впоследствии позволит использовать ее в образовательных целях.

Следует отметить, что длина найденной рыбы составляет один метр, при этом ее вес достигает 45 килограммов. Рыбы опахи имеют уникальную форму, поэтому опаху часто называют солнечной или лунной рыбой. Длина животного может достигать до двух метров, а вес тела — до 270 килограммов. Эти рыбы живут в открытом океане и тропических водах на глубине от 50 до 200 метров. Питаются крилем и кальмарами.