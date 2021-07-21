COVID-19 в мире. Заразились более 191,4 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние пять суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 517 тысяч 213 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 191 миллион 403 тысячи 487 человек. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 174 тысячи 774), Индии (31 миллион 174 тысячи 322), Бразилии (19 миллионов 419 тысяч 437), Франции (5 миллионов 952 тысячи 339), России (5 миллионов 931 тысяча 925), Турции (5 миллионов 546 тысяч 166), Великобритании (5 миллионов 542 тысячи 635), Аргентине (4 миллиона 784 тысячи 219), Колумбии (4 миллиона 668 тысяч 750), Италии (4 миллиона 293 тысячи 83), Испании (4 миллиона 189 тысяч 136) и Германии (3 миллиона 754 тысячи 846).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 114 тысяч 393. За последние пять суток показатель вырос на 48 тысяч 374 человека. В том числе в США всего скончались 609 тысяч 529 человек, Бразилии — 544 тысячи 180, Индии — 414 тысяч 482, Мексике — 236 тысяч 810, Великобритании — 129 тысяч 109, Италии — 127 тысяч 884 и России — 147 тысяч 457.

В Кыргызстане зарегистрировали 152 тысячи 709 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 563 тысячи 173, Узбекистане — 120 тысяч 631, Таджикистане — 14 тысяч 228.