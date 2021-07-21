Сахарный диабет не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Коронавирус у пациентов с сахарным диабетом протекает тяжелее, потому что у них более слабый иммунитет, плохие показатели углеводного обмена, часто имеются сопутствующие патологии, излишний вес. Об этом на брифинге сообщила директор Эндокринологического центра Министерства здравоохранения и социального развития Наталья Добрынина.

По ее словам, пациенты с сахарным диабетом I и II типа имеют в три-четыре раза больше риска госпитализации, осложненного течения заболевания и неблагоприятных исходов от новой коронавирусной инфекции по сравнению с людьми без сахарного диабета.

Наталья Добрынина добавила, что пациентов необходимо вакцинировать, это один из способов приобретения иммунитета. «Конечно, нет стопроцентной доказательной базы, что пациентам с сахарным диабетом вакцинация полностью безопасна. Но эксперты во всем мире, наши врачи-эндокринологи склоняются к мнению, что пациенты старше 18 лет должны получить прививку, потому что риски тяжелого течения самого заболевания у невакцинированных выше», — отметила она.

Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.

Показания к вакцинации:

пациенты старше 65 лет;

пациенты, имеющие множественные сосудистые осложнения;

пациенты с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пациенты с хронической болезнью почек 5-й стадии, не получающие заместительную почечную терапию;

пациенты на диализе;

пациенты после трансплантации почки;

с множественными сосудистыми осложнениями.

По ее словам, противопоказаниями являются тяжелые аллергические реакции, повышенная чувствительность к каким-то компонентам вакцин. «Вакцинация может быть отложена при лабильном течении диабета, когда идут резкие колебания гликемии, ацидоз и другое. Прививку можно сделать после того, как они будут купированы», — добавила она.

«Рекомендовано проведение самоконтроля гликемии после вакцинации и при необходимости коррекция используемых доз инсулина», — отметила она.