От коронавируса скончалась родная сестра президента Таджикистана

В Душанбе скончалась от коронавируса сестра президента Таджикистана Курбонби Рахмонова. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает Asia-Plus.

По информации источника «Азия-Плюс» в Минздраве Таджикистана, Курбонби Рахмонова проходила лечение в душанбинской клинической больнице № 5 (медгородок). Ее похоронят сегодня в Дангаре. Ей было 64 года.

Правительство Таджикистана выразило соболезнования Эмомали Рахмону, родным и близким в связи с кончиной Курбонби Рахмоновой.

Напомним, в Таджикистане с 21 июня началась вторая волна коронавируса. До этого власти соседней страны долгое время утверждали, что в республике новые случаи не регистрируются.