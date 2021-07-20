Для зараженных COVID-19 свободны 433 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 433 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 20 июля (12.00):

Национальный хирургический центр — 1;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 3;

Клинический родильный дом № 2 — 16;

Городская клиническая больница № 1 — 36;

Городская клиническая больница № 6 — 6;

Чуйская областная объединенная больница — 7;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;

Национальный центр онкологии и гематологии — 38;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 3;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) —5;

Республиканский центр наркологии — 34;

Военный госпиталь — 17;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 147;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 15;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 40;

Национальный центр охраны материнства и детства — 23;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 2.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 151 тысячу 607 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.