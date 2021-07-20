Для зараженных COVID-19 свободны 433 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 433 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 20 июля (12.00):
- Национальный хирургический центр — 1;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 3;
- Клинический родильный дом № 2 — 16;
- Городская клиническая больница № 1 — 36;
- Городская клиническая больница № 6 — 6;
- Чуйская областная объединенная больница — 7;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 38;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 3;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) —5;
- Республиканский центр наркологии — 34;
- Военный госпиталь — 17;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 147;
- Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 15;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 40;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 23;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 2.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 151 тысячу 607 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.