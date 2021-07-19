В Кыргызстане 73 человека умерли за неделю после заражения коронавирусом

За неделю с 13 по 19 июля в Кыргызстане зарегистрировано 73 случая смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что за последнюю неделю не было ни одного региона, где не зафиксировано случаев смерти. Больше всего людей скончались в Бишкеке — 36 человек. За неделю показатель снизился на пять человек. На втором месте по уровню смертности за последние семь дней Чуйская область, где умерло 15 человек.

В Иссык-Кульской области умерли шесть человек, в Джалал-Абадской — пять, Баткенской — четыре, в Таласской — трое. Еще два человека скончались после заражения коронавирусом в Нарынской области и по одному в Оше и Ошской области.