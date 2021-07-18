17:32
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Общество

На ТЭЦ Бишкека прибыла первая партия импортного угля

Фото ОАО «Электрические станции». На ТЭЦ Бишкека прибыла первая партия импортного угля

Сегодня на ТЭЦ Бишкека прибыла первая партия угля марки Д. Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».

Партия составила 25 вагонов, уголь высококалорийный каменный с месторождения Кара-Жыра (Казахстан). Всего, согласно договору, будет поставлено 643 тысячи тонн угля в срок до апреля 2022 года.

«ТЭЦ Бишкека является единственным крупным источником выработки электроэнергии на севере страны. Кроме закупки угля, проводятся все необходимые ремонтно-подготовительные работы», — рассказали в ОАО «Электрические станции».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201525/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Поставщикам «Кыргызкомура» выставили штраф в 71 миллион сомов из-за угля
Финпол ищет виновных на ТЭЦ, или Как Сыймык Жапыкеев режимный объект посетил
Чиновники гарантируют достаточное количество угля для населения этой зимой
Частные компании сами отвечают за поставки угля для ТЭЦ Бишкека
Спецслужбы выявили коррупционную схему по поставке угля на ТЭЦ Бишкека
На ТЭЦ Бишкека проводят экспериментальное сжигание новых марок угля
Конкурс на закупку угля марки ДСШ для ТЭЦ Бишкека не состоялся
Запасы угля на ТЭЦ Бишкека позволят начать отопительный сезон без срывов
По поставкам угля на ТЭЦ Бишкека начато досудебное производство
Популярные новости
Нападение на&nbsp;девушку в&nbsp;Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД Нападение на девушку в Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД
Спонсоры для ГКНБ и&nbsp;МВД. Почему власть поощряет очевидную коррупцию? Спонсоры для ГКНБ и МВД. Почему власть поощряет очевидную коррупцию?
Давление на&nbsp;&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжается. Из-за племянника Камчыбека Ташиева Давление на «Кыргызтелеком» продолжается. Из-за племянника Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Кыргызстане задержан боевик, планировавший совершить теракт В Кыргызстане задержан боевик, планировавший совершить теракт
Бизнес
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
18 июля, воскресенье
17:23
Садыр Жапаров тоже поздравил Ангелу Меркель с днем рождения Садыр Жапаров тоже поздравил Ангелу Меркель с днем рожд...
16:55
На ТЭЦ Бишкека прибыла первая партия импортного угля
16:25
Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч
16:00
Чудаки парковки. На замечания нарушители ПДД отвечают грубостью
15:24
Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть