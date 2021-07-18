На ТЭЦ Бишкека прибыла первая партия импортного угля

Сегодня на ТЭЦ Бишкека прибыла первая партия угля марки Д. Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».

Партия составила 25 вагонов, уголь высококалорийный каменный с месторождения Кара-Жыра (Казахстан). Всего, согласно договору, будет поставлено 643 тысячи тонн угля в срок до апреля 2022 года.

«ТЭЦ Бишкека является единственным крупным источником выработки электроэнергии на севере страны. Кроме закупки угля, проводятся все необходимые ремонтно-подготовительные работы», — рассказали в ОАО «Электрические станции».