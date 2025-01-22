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Власть

ТЭЦ Бишкека хочет сократить закуп импортного угля

На заседании Жогорку Кенеша директор ТЭЦ Бишкека Нургазы Курманбеков сообщил, что в предстоящий отопительный сезон закуп импортного угля сократится еще на 50 тысяч тонн.

По его словам, в этом году закуп импортного угля для ТЭЦ сократили до 250 тысяч тонн. Так, ТЭЦ будет переведена полностью на местный уголь.

Сейчас ТЭЦ Бишкека закупает 1 миллион 200 тысяч тонн угля, из них 550 тысяч тонн — кара-кечинский уголь, 250 тысяч тонн — импортный уголь «Каражыра», остальное — уголь из участка Ак-Улак Минкушского месторождения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317582/
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