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Общество

В России мигрантов хотят привлечь к модернизации Байкало-Амурской магистрали

В России мигрантов хотят привлечь к модернизации Байкало-Амурской магистрали. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщают российские СМИ.

«Сейчас в базе данных РЖД открыто 158 вакансий в разных регионах России. Например, в Амурской и Забайкальской областях ждут дорожного мастера на зарплату от 141 тысячи рублей. В Москве готовы принять на работу ведущего инженера с зарплатой от 123 тысяч рублей. В Балашиху требуется машинист-инструктор локомотивных бригад. Такому специалисту готовы предложить от 100 тысяч рублей», — сообщается в СМИ.

Отмечается, что для работы на железной дороге возьмут тех, у кого есть опыт работы по профессии, соответствующее образование и знание русского языка. Отбор будет проходить среди белорусов, кыргызстанцев и узбекистанцев. Перед вылетом в РФ рабочим придется сдать ПЦР-тест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201501/
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