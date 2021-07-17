В городе Ош продолжается отбор кандидатов в патрульную милицию

В Оше продолжается отбор кандидатов в Патрульную службу милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

«15 июля начался третий тур конкурса на оставшиеся 25 должностей. В школе-лицее № 42 «Керме-Тоо» в Оше состоялось тестирование кандидатов конкурса. К сдаче теста были допущены 104 человека. Из них отбор успешно прошли 70. С 21 по 22 июля кандидаты будут сдавать нормативы по физической подготовке на Центральном стадионе имени Суюмбаева», — говорится в сообщении.

Отметим, что конкурсный отбор в отдел Патрульной службы ГУВД Оша начался в марте прошлого года. 194 кандидата уже приступили к службе.