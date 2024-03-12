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Общество

УПСМ напоминает. Пешеходам нельзя регулировать движение, если светофор отключен

Управление Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека напоминает о запрете самовольного регулирования дорожного движения при отключении светофора.

В ведомстве отмечают, что, находясь на проезжей части, водитель может не заметить пешехода, ставя под угрозу жизнь и здоровье граждан.

«В соответствии с пунктом 8.1. Правил дорожного движения «Регулирование дорожного движения осуществляется при помощи дорожных знаков, дорожной разметки, дорожного оборудования, светофоров, а также регулировщиками», — отметили в УПСМ.

Граждан, заметивших не работающий светофор, просят сообщить о неисправностях в дежурную часть Патрульной службы по номеру: 0312532233 или по короткому круглосуточному номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288823/
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