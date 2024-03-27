19:10
USD 89.51
EUR 97.12
RUB 0.97
Происшествия

Сотрудники УПСМ Бишкека подозреваются в злоупотреблении должностным положением

Прокуратура Свердловского района Бишкека проверила управление Патрульной службы милиции по ГУВД столицы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, проверка установила, что постановлениями Свердловского райсуда граждане А. у. С., А.И., С.А., А.Н. и Д.Т. признаны виновными по статье 193 Кодекса о правонарушениях. Их арестовали на трое суток. Копии постановлений для исполнения направлены в УПСМ.

Однако отдельные должностные лица управления вопреки интересам службы с целью извлечения выгоды вовремя не доставили правонарушителей в спецприемник, а в базе АИС ЕРПН присвоили им статус «Прекращен в связи с исполнением».

Прокуратурой района в отношении отдельных должностных лиц УПСМ возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Расследование дела поручено СО ГУ ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290033/
просмотров: 482
Версия для печати
Материалы по теме
Патрульно-постовая служба Бишкека получила новые машины
УПСМ напоминает: пешеходам нельзя регулировать движение, если светофор отключен
Водителям напомнили о безопасности вблизи школ и детских учреждений
В Бишкеке из-за авто Патрульной службы машины не могли выехать со стоянки
В городе Ош женщина устроила скандал. Ее остановили за езду без документов
В городе Ош продолжается отбор кандидатов в патрульную милицию
В Оше машина Патрульной службы милиции попала в ДТП. Пострадали три человека
Популярные новости
Райыма Матраимова нашли в&nbsp;Баку. Он&nbsp;связан с&nbsp;иностранцами, готовившими покушение Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцами, готовившими покушение
В&nbsp;Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на&nbsp;руководство Кыргызстана В Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на руководство Кыргызстана
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста
Бизнес
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
27 марта, среда
19:09
В Кыргызстане намерены запустить сборку ноутбуков и планшетов «Билим» и «Илим» В Кыргызстане намерены запустить сборку ноутбуков и пла...
19:00
28 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:31
В Бишкек прибывает очередная партия автобусов
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Дышать можно без опаски
18:04
Сотрудники УПСМ Бишкека подозреваются в злоупотреблении должностным положением