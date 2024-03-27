Сотрудники УПСМ Бишкека подозреваются в злоупотреблении должностным положением

Прокуратура Свердловского района Бишкека проверила управление Патрульной службы милиции по ГУВД столицы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, проверка установила, что постановлениями Свердловского райсуда граждане А. у. С., А.И., С.А., А.Н. и Д.Т. признаны виновными по статье 193 Кодекса о правонарушениях. Их арестовали на трое суток. Копии постановлений для исполнения направлены в УПСМ.

Однако отдельные должностные лица управления вопреки интересам службы с целью извлечения выгоды вовремя не доставили правонарушителей в спецприемник, а в базе АИС ЕРПН присвоили им статус «Прекращен в связи с исполнением».

Прокуратурой района в отношении отдельных должностных лиц УПСМ возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Расследование дела поручено СО ГУ ГКНБ.