Водителям напомнили о безопасности вблизи школ и детских учреждений

В Бишкеке сотрудники Патрульной службы милиции проводят профилактические беседы и обеспечивают безопасность вблизи школ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, работники УПСМ продолжают нести службу на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений.

«Инспекторы напоминают водителям о проявлении внимания и снижении скорости около детских учреждений. Родителям рекомендуют напомнить детям о необходимости снимать капюшоны и убирать наушники из ушей еще до начала перехода проезжей части, а также при пересечении проездов в жилых зонах и дворовых территориях», — говорится в сообщении.

Дорожные инспекторы также настоятельно рекомендуют родителям разместить на одежде детей и школьных рюкзаках светоотражающие элементы, которые помогут водителям автотранспорта увидеть детей на дороге в пасмурную погоду и в вечернее время.

В УПСМ напомнили о продолжении профилактического мероприятия «Внимание, дети!»