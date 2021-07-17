В Кыргызстане одни из самых низких цен в мире на услуги такси. Об этом говорится в результатах исследования Numbeo.

Портал проанализировал цены на услуги автомобильного транспорта в 108 государствах мира и расположил страны в рейтинге в зависимости от стоимости услуг такси.

Самые высокие цены на услуги такси в расчете на 1 километр по состоянию на 16 июля 2021 года были зафиксированы в Швейцарии ($4.15), Японии ($3.63) и Сальвадоре ($3). Самые низкие цены в рейтинге — в Армении, Пакистане и Узбекистане, где стоимость сложилась в $0.2 за 1 километр . Таким образом, данные государства заняли 106-е, 107-е и 108-е места и были признаны республиками с самыми низкими ценами.