17:54, 17 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В Кыргызстане одни из самых низких цен в мире на услуги такси
17:54, 17 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В Кыргызстане одни из самых низких цен в мире на услуги такси. Об этом говорится в результатах исследования Numbeo.
Портал проанализировал цены на услуги автомобильного транспорта в 108 государствах мира и расположил страны в рейтинге в зависимости от стоимости услуг такси.
Самые высокие цены на услуги такси в расчете на 1 километр по состоянию на 16 июля 2021 года были зафиксированы в Швейцарии ($4.15), Японии ($3.63) и Сальвадоре ($3). Самые низкие цены в рейтинге — в Армении, Пакистане и Узбекистане, где стоимость сложилась в $0.2 за 1 километр. Таким образом, данные государства заняли 106-е, 107-е и 108-е места и были признаны республиками с самыми низкими ценами.
Однако в исследование не был включен Кыргызстан. Согласно все той же глобальной базе данных потребительских цен Numbeo, стоимость услуги такси в расчете на 1 километр в Бишкеке составляет всего $0.17. То есть если бы республика была включена в рэнкинг, то стала бы страной с самыми низкими в мире тарифами на услуги такси.