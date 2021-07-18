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У кого намечается той

Бактыбек Сыдыков

Родился 18 июля 1970 года в Исфане. Депутат Жогорку Кенеша.

Таалайбек Сурапбаев

Родился 18 июля 1988 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Хусейн Мухтаров

Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Оперный певец (бас), народный артист СССР.

С 1964-го — солист Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Выступал на концертах, в том числе со своей супругой — народной артисткой Кыргызской Республики Эсен Молдокуловой. В камерный репертуар, помимо многочисленных оперных сцен и арий, входили романсы, а также русские, украинские, казахские, кыргызские, дунганские песни.

Умер 5 марта 2001 года.

Родился народный художник КР Жоомарт Кадралиев

Фото azattyk.org. Жоомарт Кадралиев

Родился 18 июля 1946 года в селе Сары-Булак Жайылского района Чуйской области.

Жоомарт Кадралиев создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.

К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.

В 2007 году творческой группой под руководством Жоомарта Кадралиева в Москве установлен памятник Манасу.

Фото из интернета. Памятник Манасу Великодушному в Москве

Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.

Он лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.

Умер 5 февраля 2015 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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