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Общество

Восемь колледжей Кыргызстана станут доступными для студентов с инвалидностью

Восемь колледжей Кыргызстана станут доступными для студентов с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в настоящее время в них ведутся работы по созданию инклюзивной образовательной среды в рамках проекта «Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста» при поддержке Азиатского банка развития.

«В зданиях и сооружениях центров передового опыта, которые формируются на базе восьми колледжей республики, проводится ремонт учебных классов и мастерских, лабораторий и помещений для преподавателей, санузлов, мест отдыха, столовых, общежитий. Особое внимание уделяется созданию условий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Это специальные подъемники, санузлы, комнаты для проживания», — отметили в ведомстве.

После завершения строительных работ учебно-производственные комплексы будут укомплектованы современным оборудованием по специальностям, приоритетным для каждой области.
Общая сумма работ соствляет 210 миллионов 348 тысяч 720,29 сома.

В рамках проекта эти колледжи ранее оснастили компьютерным и офисным оборудованием, а также бытовой техникой для общежитий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201364/
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