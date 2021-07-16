В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 20 тысяч 22 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 159 пациентов, в больницах — 4 тысячи 863. В том числе 216 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 446 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 134 человек (или 64,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 67 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 163 пациента, из них в Бишкеке — 674, Оше — 17, Чуйской области — 153, Ошской — 79, Таласской — 11, Нарынской — 24, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 91, Баткенской — 87.

С начала марта 2020 года выздоровели 122 тысячи 923 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.