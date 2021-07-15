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Общество

ФУГИ хочет отнять часть рынка «Сары-Озон». Собственники обратились к президенту

Фонд по управлению государственным имуществом пытается незаконно изъять часть рынка «Сары-Озон», расположенного в Бишкеке. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили его собственники — акционеры ОАО «СПАБ». Они обратились к Садыру Жапарову с просьбой о помощи.

По их словам, площадь приватизированного участка составляет 2,96 гектара. На нем расположены рынок, административные корпуса — всего 20 объектов недвижимости.

«Фонд госимущества приходит с судебными исполнителями, пожарными, милицией и требует освободить территорию. Там (на рынке «Сары-Озон» трудятся) тысяча человек, что будет с их судьбами, что будет с 1,4 тысячи наших акционеров?» — задается вопросом председатель правления ОАО «СПАБ» Нариман Кыбраев.

Акционерное общество было образовано в 1995 году, путем приватизации 35 процентов доли «Кыргыз тамак аш», 65 процентов оставалось в собственности Фонда госимущества.

В 2003 году акционеры ОАО «СПАБ», по их словам, выкупили государственный пакет акций, на конкурсной основе. Однако, спустя годы ФУГИ решило вернуть себе эту собственность.

«Были направлены денежные средства на расчетный счет Фонда по управлению госимуществом, в республиканский бюджет. Эта приватизация осуществлялась методом акционирования, то есть каждое имущество предприятия было оценено и на эту оценку были выпущены акции», — отметил адвокат ОАО «СПАБ» Нурбек Сыдыков.

ФУГИ пытается оспорить приватизацию в суде.

Суды первой и второй инстанции приняли решение в пользу акционеров, признав процесс приватизации законным. Однако Верховный суд вынес постановление: передать имущество ФУГИ. 

«Мы не знаем на основании чего, но вынесено такое решение», — сообщил юрист.

Акционеры отметили, что на руках у них есть все документы, подтверждающие их правоту. Они просят главу государства о встрече и защите, так как доверия к судебной системе у них больше нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201289/
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