Предпринимателей «Каравана» продолжают кошмарить. Адвокат обратится в суд

«Через электронные торги арендаторов «Каравана» хотят выставить на улицу», — заявил на пресс-конференции в 24.kg предприниматель Нурдин Алиев.

По его словам, предприниматели работают в «Караване» с 2006 года. Мы покупали рабочие места и постоянно вносили за них средства, потратили немало денег на торговое оборудование. Более 1 тысячи сотрудников работают в центре.

«Мы исправно платили налоги и социальные взносы. Делаем это по сей день. Но нас пытаются выгнать, заставляя участвовать в электронных торгах. Поскольку нарушаются наши гражданские права, мы обратились к адвокатам с просьбой помочь», — отметил Нурдин Алиев.

Адвокат Эркин Сааданбеков напомнил, что в 2017 году торговый центр был передан в управление государству в лице Фонда по управлению госимуществом. Ранее арендаторы платили 1,5 тысячи сомов аренды за 1 квадратный метр торговой площади. Когда «Караван» передали в собственность государства, то предпринимателям заявили, что договоры аренды продлевать не будут. Арендаторам сказали, что они должны будут участвовать в электронных торгах.

«Предприниматели много лет платили аренду, занимались обустройством торговых мест, тратили на это средства. Государство апеллирует, что арендаторы должны участвовать в электронных торгах. Оно выпускает постановление правительства о проведении электронных торгов. Под действие этого постановления подпадают те гособъекты, которые не используются. Но торговый центр «Караван» стабильно работает, приносит доход государству. Вопреки этому предпринимателей заставляют участвовать в аукционах», — рассказал адвокат.

При этом он отметил, что юристы неоднократно пытались решить вопрос в рамках рабочих групп. Но результата это не принесло.

«Заключение давал и бизнес-омбудсмен, что нарушаются права предпринимателей. У нас остался только один путь — подать в суд на неправомерные действия государственных органов. В Гражданском кодексе четко указано, что добросовестный арендатор имеет первоочередное право на продление договора аренды. Но при этом госорганы не продлевают договоры с предпринимателями, хотя отчисления они все равно делают», — заключил Эркин Сааданбеков.

Предприниматель Дамира Абдиева подчеркнула, что государство просто не слышит слов бизнеса, не обращает внимание на нарушение их гражданских прав. Поэтому арендаторам приходится выходить на митинги, а не работать и приносить пользу государству.

«Мы хотим еще раз обратиться в Фонд по управлению госимуществом и исключить «Караван» из электронных торгов. Или найти какое-то решение, которое урегулирует наши договорные отношения. И просьба к силовым структурам дать работать и не вмешиваться в нашу работу. Нам объяснили, что любое постановление правительства по этому поводу проходит согласование. И именно правоохранительные органы выступают против исключения «Каравана» из электронных торгов. Мы знаем, что рабочая группа по нашему вопросу уже закончила работу, Минэкономики дали свои предложения. Но мы так и не знаем, чем закончится дело. Мы просим у правительства, у избранного президента Садыра Жапарова обратить внимание на проблему», — обратилась Дамира Абдиева.