Зампред ФУГИ ездит на машине с неоплаченными штрафами на 10 тысяч сомов

За белым Land Cruiser c госномером 01KG400AI, на котором зампред ФУГИ Канат Рыскулов 14 мая приехал инспектировать Бишкекский машиностроительный завод, числится 10 тысяч сомов неоплаченных штрафов.
Редакция 24.kg убедилась в этом, проверив номер машины через сервис Carcheck. Судя по номерам, внедорожник служебный.
Напомним, накануне представители Фонда по управлению государственным имуществом организовали пресс-тур по объектам, которые считаются убыточными. Часть из них предлагается продать, часть передать министерствам и ведомствам.