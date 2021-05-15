Зампред ФУГИ ездит на машине с неоплаченными штрафами на 10 тысяч сомов

За белым Land Cruiser c госномером 01KG400AI, на котором зампред ФУГИ Канат Рыскулов 14 мая приехал инспектировать Бишкекский машиностроительный завод, числится 10 тысяч сомов неоплаченных штрафов.

Фото 24.kg. Машина, на которой на завод приехал чиновник

Редакция 24.kg убедилась в этом, проверив номер машины через сервис Carcheck. Судя по номерам, внедорожник служебный.

Фото 24.kg. Скриншот с сервиса Carcheck

Напомним, накануне представители Фонда по управлению государственным имуществом организовали пресс-тур по объектам, которые считаются убыточными. Часть из них предлагается продать, часть передать министерствам и ведомствам.