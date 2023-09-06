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Экономика

В Госагентстве по управлению госимуществом рассказали о финансовых нарушениях

Государственное агентство по управлению госимуществом (ГАУГ) прокомментировало выявленные Счетной палатой финансовые нарушения в ведомстве за 2022 год.

Согласно информации Счетной палаты, по итогам аудита госагентства выявлены финансовые нарушения на сумму 964 миллиона 782,7 тысячи сомов, из них 124 миллиона 23,5 тысячи сомов подлежат восстановлению.

«Нарушения выявлены не в госагентстве, а в деятельности ряда акционерных обществ, государственных предприятий и учреждений и касаются различных аспектов их финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, часть выявленных нарушений затрагивает вопросы предоставления отдельными государственными организациями по всей республике в аренду находящегося в их хозяйственном ведении и оперативном управлении государственного имущества», — говорится в сообщении.

В СП отметили, что все эти финансовые нарушения в деятельности отдельных организаций не повлекли причинения прямого ущерба бюджету, не связаны с растратой, присвоением или нецелевым использованием средств республиканского бюджета.

4 сентября в госагентство поступило предписание Счетной палаты по итогам аудита за 2022 год.

На сегодня ГАУГ принят приказ об утверждении плана мероприятий по его исполнению. Госагентством совместно со всеми госорганизациями будет проведена необходимая работа по устранению выявленных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274383/
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