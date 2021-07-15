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Общество
Сюжет: COVID-19

Энергетики обещают: в пунктах вакцинации электричество отключать не будут

ОАО «Северэлектро» принимает все меры для обеспечения бесперебойным электроснабжением пунктов вакцинации в Чуйской, Таласской областях и Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике «Северэлектро» проводит работы по обеспечению бесперебойным электроснабжением 250 пунктов вакцинации и объектов, где хранятся прививки от коронавирусной инфекции.

В Чуйской области расположено 107 объектов, Таласской — 97, Бишкеке — 46.

Прорабатывается также вопрос по обеспечению данных объектов альтернативными источниками питания.

Все службы распредкомпании работают в усиленном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201249/
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