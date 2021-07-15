В Кыргызстане 62 процента населения считают пытки допустимыми

Исследование, проведенное Коалицией против пыток в Кыргызстане, показало, что более половины опрошенного населения страны считает практику пыток допустимой.

62 процента респондентов ответили, что применение пыток допустимо только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление, еще 19 процентов допускают применение пыток в исключительных обстоятельствах.

Таким образом, 81 процент опрошенных в той или иной степени поддерживают применение пыток и лишь 15 процентов считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Эксперты отмечают, что, согласно признанной Кыргызстаном Конвенции ООН против пыток, пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах, даже если есть угроза войны или актов терроризма.