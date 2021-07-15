COVID-19 в мире. Заразились более 188,3 миллиона, умерли более 4 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 571 тысячу 284 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 188 миллионов 313 тысяч 997 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 947 тысяч 182), Индии (30 миллионов 946 тысяч 74), Бразилии (19 миллионов 209 тысяч 729), Франции (5 миллионов 884 тысячи 395), России (5 миллионов 785 тысяч 542), Турции (5 миллионов 500 тысяч 151), Великобритании (5 миллионов 252 тысячи 655), Аргентине (4 миллиона 702 тысячи 657), Колумбии (4 миллиона 565 тысяч 372), Италии (4 миллиона 275 тысяч 846), Испании (4 миллиона 41 тысяча 474) и Германии (3 миллиона 746 тысяч 935).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 57 тысяч 531. За сутки показатель вырос на 22 тысячи 487 человек. В том числе в США всего скончались 608 тысяч 115 человек, Бразилии — 537 тысяч 394, Индии — 411 тысяч 408, Мексике — 235 тысяч 507, Великобритании — 128 тысяч 797, Италии — 127 тысяч 831 и России — 142 тысячи 877.

В Кыргызстане зарегистрировали 144 тысячи 958 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 524 тысячи 878, Узбекистане — 117 тысяч 409, Таджикистане — 13 тысяч 958.