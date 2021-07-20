В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 20 тысяч 490 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 938 пациентов, в больницах — 4 тысячи 552 человека. В том числе 222 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 345 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 919 человек (или 64,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 66 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 242 пациента, из них в Бишкеке — 867, Оше — 28, Чуйской области — 141, Ошской — 64, Таласской — 22, Нарынской — 16, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 55, Баткенской — 32.

С начала марта 2020 года выздоровели 127 тысяч 692 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.