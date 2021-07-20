В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали шесть летальных случаев, Чуйской области — два, Таласской и Баткенской — по одному.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи 196 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.