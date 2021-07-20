В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 291 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 939 случаев, Оше — 17, Чуйской области — 129, Ошской — 21, Таласской — 18, Нарынской — 26, Иссык-Кульской — 52, Джалал-Абадской — 15, Баткенской — 74.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 151 тысячу 607 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,6 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.